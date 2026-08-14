Экс-промоутер ГП России: европейцы вспомнят, как звучит наш гимн, а то уже забыли

Бывший промоутер Гран-при России Формулы-1, генеральный директор автодрома «Игора Драйв» Алексей Титов прокомментировал решение руководящего органа Международной автомобильной федерации (ФИА) Всемирного совета по автоспорту (WMSC) о снятии ограничений на использование российской и белорусской символики на международных соревнованиях.

«Возвращение флага — хороший и важный шаг для нормализации спортивных взаимоотношений. Мне кажется, в европейских сериях всегда хватало российских пилотов. Просто теперь они будут виднее, потому на подиуме смогут поднять флаг, послушать гимн. Европейцы вспомнят, как звучит наш гимн, а то уже, наверное, забыли», — сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.