Экс-промоутер ГП России Алексей Титов не стал прогнозировать возвращение гонок в страну

Бывший промоутер Гран-при России Формулы-1, генеральный директор автодрома «Игора Драйв» Алексей Титов заявил, что не берётся прогнозировать возможное снятие запрета на проведение международных соревнований в России из-за политической сложности ситуации.

«Не знаю, снимут ли в скором времени запрет на проведение гонок в России. Эту историю сложно комментировать, потому что она политически очень сложная. Мы видим по другим спортивным дисциплинам, что, даже несмотря на рекомендации МОК о допуске наших спортсменов, страны всё равно точечно принимают крайне антироссийские решения. Далеко за примерами ходить не надо — ситуация со спортивной гимнасткой и Хорватией, произошедшая буквально полторы недели назад. Выдали Шенгенские визы, но не всем.

Я не буду надевать на себя предсказательную ошибку и оценивать вероятности. Если честно, у нас есть чем заниматься в рамках отечественного автоспорта. Захотят приехать, скажут об этом — будем обсуждать детали», — сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.