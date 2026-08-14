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В McLaren представили суперкар, вдохновлённый первым дорожным автомобилем Брюса Макларена

В McLaren представили суперкар, вдохновлённый первым дорожным автомобилем Брюса Макларена
McLaren McL 6GT
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В рамках проходящей в США Автомобильной недели в Монтерее компания McLaren Automotive представила концепт McL 6GT. Модель олицетворяет собой современное прочтение спорткара McLaren M6GT, который в 1960-х спроектировал Брюс Макларен.

McLaren McL 6GT

McLaren McL 6GT

Фото: McLaren Automotive

Технические характеристики автомобиля не раскрываются, однако известно, что он будет заднеприводным и получит двигатель V8. При этом McL 6GT будет оснащаться механической трансмиссией — впервые для машин McLaren со времён выпуска легендарного суперкара F1, который завершился в 1998 году.

McLaren McL 6GT

McLaren McL 6GT

Фото: McLaren Automotive

«McLaren McL 6GT — это то, что хотел создать основатель нашей компании, но с учётом шести десятилетий инноваций и страсти, проходящей через каждый элемент», — приводит пресс-релиз слова исполнительного директора McLaren Automotive Ника Коллинза.

McLaren McL 6GT

McLaren McL 6GT

Фото: McLaren Automotive

McLaren M6GT — первый проект дорожного автомобиля в истории McLaren, был создан Брюсом Маклареном в конце 1960-х годов на базе модели M6A для гонок Can-Am. Он состоял из лёгкого монокока, кузова, дизайн которого спроектировал лично Брюс Макларен, и двигателя Chevrolet LT1 V8. К моменту гибели Макларена в 1970 году было построено лишь несколько прототипов, а производство так и не началось.

Интерьер McLaren McL 6GT

Интерьер McLaren McL 6GT

Фото: McLaren Automotive

Ожидается, что производство дорожного автомобиля на базе концепта McL 6GT начнётся в 2028 году.

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