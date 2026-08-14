«В жизни появляется просвет». Сергей Карякин — о снятии ограничений с российских гонщиков

Победитель ралли-марафона «Дакар»-2017 в зачёте квадроциклов Сергей Карякин назвал справедливым решение руководящего органа Международной автомобильной федерации (ФИА) Всемирного совета по автоспорту (WMSC) о снятии ограничений с российских спортсменов.

«Наконец-то они все просыпаются, и в жизни появляется просвет и какая-то справедливость! Действительно, теперь можно выступать с гимном и под своим флагом, без каких-либо ограничений, как простой, нормальный, обычный спортсмен. Это всё, что мы хотели, — наравне с другими выступать, не ущемлёнными, не обиженными, не униженными, что самое главное, — можно приезжать и участвовать. В бумаге от FIA указано, что не нужны бумаги о нейтралитете, можно участвовать с символикой, с флагом и гимном», — приводит слова Карякина ТАСС.