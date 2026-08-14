15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«В жизни появляется просвет». Сергей Карякин — о снятии ограничений с российских гонщиков

«В жизни появляется просвет». Сергей Карякин — о снятии ограничений с российских гонщиков
Комментарии

Победитель ралли-марафона «Дакар»-2017 в зачёте квадроциклов Сергей Карякин назвал справедливым решение руководящего органа Международной автомобильной федерации (ФИА) Всемирного совета по автоспорту (WMSC) о снятии ограничений с российских спортсменов.

«Наконец-то они все просыпаются, и в жизни появляется просвет и какая-то справедливость! Действительно, теперь можно выступать с гимном и под своим флагом, без каких-либо ограничений, как простой, нормальный, обычный спортсмен. Это всё, что мы хотели, — наравне с другими выступать, не ущемлёнными, не обиженными, не униженными, что самое главное, — можно приезжать и участвовать. В бумаге от FIA указано, что не нужны бумаги о нейтралитете, можно участвовать с символикой, с флагом и гимном», — приводит слова Карякина ТАСС.

Материалы по теме
Российские гонщики — снова с флагом, гимном и без ограничений! Что это в реальности даст?
Российские гонщики — снова с флагом, гимном и без ограничений! Что это в реальности даст?
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android