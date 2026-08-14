Чемпион «Дакара» Сергей Карякин рассказал, что мешает ему вернуться на ралли-марафон

Победитель ралли-марафона «Дакар»-2017 в зачёте квадроциклов Сергей Карякин заявил, что для участия в ближайшем «Дакаре» российским гонщикам необходимо покупать дорогостоящую омологированную машину, и отметил, что найти финансирование будет непросто.

«Сейчас большие проблемы в том, что поменялись правила участия в гонках: для этого машина должна быть омологирована в классе Т4, в котором участвовал я, а сейчас омологированные машины есть только у крупных команд при заводах. Мы это сделать не могли, потому что это делается через федерацию, а у нашей федерации забирали лицензию на работу. Единственный шанс поехать на «Дакар» — покупать машину, а это очень дорого, и весь вопрос в том, получится ли найти спонсоров. Я, безусловно, буду готовиться к «Дакару», но финансирование нужно очень серьёзное. На ближайшие старты тоже не найти деньги и не собрать машину так быстро», — приводит слова Карякина ТАСС.

Сергей также уточнил, что на своей готовой машине, соответствующей требованиям, участвовать в «Дакаре» он не сможет из-за отсутствия подтверждения омологации от Международной автомобильной федерации (ФИА).

«Должны быть в бумагах фотографии, что всё проверено ФИА и всё подходит, а чтобы это сделать, нужно отправить фото в ФИА и подтвердить, что комплектующие могут быть использованы. Это всё время и деньги, и к «Дакару» это не успеть», — добавил Карякин.