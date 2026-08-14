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Ральф Шумахер — о будущем Сайнса: похоже, он отклонил предложение «Уильямса»

Ральф Шумахер — о будущем Сайнса: похоже, он отклонил предложение «Уильямса»
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Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер предположил, что решение Карлоса Сайнса относительно будущего в «Уильямсе» может быть связано с перестановками на рынке пилотов.

«Мне интересно, что будет с Сайнсом. Похоже, он отклонил предложение «Уильямса». Это как-то связано с возможным уходом Макса Ферстаппена из «Ред Булл»? Оскар Пиастри потерял часть своего статуса. Или Сайнс, возможно, собирается в «Ауди»?»

В «Уильямсе» всё перевернулось с ног на голову. Команда допустила серьёзную ошибку с машиной. Джеймс Ваулз, судя по всему, также недостаточно хорошо организовал работу, учитывая, что впервые в условиях нового регламента ему и его команде пришлось создать машину с нуля. Вероятно, там тоже немало трений», — приводит слова Шумахера издание RacingNews365.

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