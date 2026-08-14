Лидер Формулы-2 примет участие в тестах за «Рейсинг Буллз»

Лидер чемпионата Формулы-2 Никола Цолов в конце августа впервые сядет за руль болида Формулы-1. Болгарский гонщик проведёт тесты за «Рейсинг Буллз» на машине команды образца 2025 года, сообщает издание PlanetF1.

Тесты пройдут на «Имоле» в конце месяца и будут совмещены с последним съёмочным днём «Рейсинг Буллз» в нынешнем сезоне. 27 августа Лиам Лоусон и Арвид Линдблад будут работать за рулём VCARB03 2026 года, тогда как Цолов получит VCARB02 и сможет набрать дополнительный километраж.

Согласно правилам рекламных мероприятий основные пилоты «Рейсинг Буллз» смогут проехать в общей сложности не более 200 км. Ранее сообщалось, что пилот в ближайших сезонах может дебютировать в Формуле-1.