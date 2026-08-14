Ральф Шумахер: Ферстаппен несомненно считает, что был бы ещё сильнее в «Макларене»

Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер думает, что четырёхкратный чемпион Макс Ферстаппен оказался перед непростым выбором относительно своего будущего в чемпионате.

«Между Ферстаппеном и «Ред Булл» что-то сломалось. Постоянное обсуждение его будущего в конце концов становится утомительным и для команды. Команда тоже не справилась. В начале сезона машина была особенно плоха, хотя обновление несколько улучшило ситуацию. Но машину очень сложно пилотировать.

С одной стороны, Макс комфортно чувствует себя в «Ред Булл». С другой — есть «Макларен», на котором Ландо Норрис может побеждать. Макс, несомненно, считает, что сам был бы там ещё сильнее. Вопрос в том, потерял ли Макс уверенность в том, что «Ред Булл» ещё способен всё изменить, или же нынешняя перестройка просто занимает для него слишком много времени», — приводит слова Шумахера RacingNews365.