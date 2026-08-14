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Берман: иногда мы чувствуем, будто сражаемся практически со связанными за спиной руками

Берман: иногда мы чувствуем, будто сражаемся практически со связанными за спиной руками
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Пилот «Хааса» Оливер Берман выразил разочарование из-за проблем команды в нынешнем сезоне Формулы-1.

«В нашей команде сейчас сложилась тяжёлая ситуация. Мы много об этом говорили, но разница в поведении наших деталей оказалась довольно большой. Я сталкивался и с плохой стороной этого, и с хорошей, но жаль, что из-за этого ты постоянно преследуешь меняющуюся цель. За одну ночь баланс нашей машины может измениться, хотя мы этого совсем не ожидаем. Всё это означает, что наша борьба не всегда бывает честной, и иногда мы чувствуем, будто сражаемся практически со связанными за спиной руками.

Конечно, я чувствую, что выступаю на очень высоком уровне, и действительно вижу прогресс в своих выступлениях по сравнению с 12 месяцами назад и даже с началом этого сезона. Это всё, что я могу делать. На данном этапе мы не боремся за очки. Мы не боремся за что-то ещё, кроме попыток выжать максимум из себя и как можно больше узнать в этот сложный период, надеясь, что вскоре у нас появится необходимая скорость, чтобы применить всё это на практике и набрать очки. Для нас это стало испытанием. Я доволен тем, что делаю, но история не обязательно отражается в том, что вы видите в заголовках», — приводит слова Бермана портал Motorsport Week.

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