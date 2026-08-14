Стелла — о борьбе за титул: если мы поставили витрину для трофеев, то обязаны её заполнять

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла считает, что команда всё ещё способна добиться многого в оставшейся части сезона-2026.

«Если мы сможем продолжить сезон так же, как провели его в Будапеште, думаю, мы всё ещё способны добиться многого. Для этого нам необходимо продолжать развивать MCL40 и опережать наших соперников — которые, безусловно, тоже не стоят на месте — в этой гонке внутри гонки, то есть в борьбе за обновления. Результат будет зависеть от того, насколько эффективными окажутся решения, которые мы привозим на трассу. В первой части сезона и в этом отношении мы испытывали больше трудностей, чем ожидали, но думаю, что в последние годы, когда мы набирали определённый импульс, нам удавалось его сохранять.

В календаре ещё остаётся 12 гонок, поэтому у нас достаточно возможностей, учитывая, что на кону 546 очков. Конечно, отставание в обоих чемпионатах значительно, но мы хорошо помним урок прошлого года. В конце концов, я всегда говорю команде: если мы установили в Технологическом центре „Макларена“ новую витрину для недавних трофеев, то обязаны сделать всё возможное, чтобы продолжать её заполнять», — приводит слова Стеллы портал F1i.