«Стало настоящим уроком». Макниш вспомнил первый тест в Ф-1 вместе с Айртоном Сенной

Руководитель «Ауди» Алан Макниш вспомнил свой первый опыт за рулём машины Формулы-1, который получил в 1989 году на тестах «Макларена» вместе с трёхкратным чемпионом мира Айртоном Сенной.

«На самом деле это было прямо перед тем, как я отправился на Гран-при Макао. В тот момент я даже особо об этом не задумывался, потому что просто занимался своим делом. Знаете, он был чемпионом мира Айртоном Сенной, «Макларен» в то время был чемпионом мира, но ты просто приходил и делал свою работу. Что я действительно помню, так это то, что после тестов вышел из машины и подумал: «Чёрт возьми, как же она быстра!»

Айртон говорил о трении в двигателе и разных других вещах, и это стало для меня ориентиром. Я очень быстро понял: если хочешь добиться успеха в этом деле, тебе нужно становиться лучше на каждом уровне. Одного таланта хватает лишь до определённого момента. Нужно много работать и уделять внимание деталям. Это касается не только пилота, но, думаю, и любой другой сферы жизни.

Это стало для меня настоящим уроком. У меня до сих пор сохранилась распечатка данных с того первого теста в Эшториле. Тогда это были два листа бумаги, которые нужно было соединить и поднести к свету, потому что сравнений данных в том виде, как сегодня, не существовало. И, чёрт возьми, у нас ещё была педаль сцепления! А на руле всего две кнопки. По сравнению с современными машинами это настоящие динозавры», — приводит слова Макниша Motorsport.