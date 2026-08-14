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Херта — о дебютном сезоне в Ф-2: опыт, который открыл мне глаза

Херта — о дебютном сезоне в Ф-2: опыт, который открыл мне глаза
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Пилот «Хайтек» и тест-пилот «Кадиллака» в Формуле-1 Колтон Херта поделился эмоциями от своего первого сезона в младшей серии, Формуле-2.

«Наверное, это действительно опыт, который открыл мне глаза. Думаю, у каждой серии есть свои плюсы и минусы, и я считаю, что эта категория оказалась для меня довольно сложной, но пока всё это интересно.

Думаю, гонки в этой серии на самом деле очень хорошие. DRS на этой машине оказывает огромное влияние. Особенно с учётом уровня прижимной силы и дополнительных элементов на заднем крыле, которые создают довольно большое сопротивление. Благодаря этому возможности для борьбы значительно расширяются. Думаю, это довольно известная особенность, но мне нравится именно эта сторона чемпионата — гонки, борьба колесо в колесо. Пилоты здесь великолепны, и все на самом деле довольно корректны. Так что мне нравится быть частью этого», — приводит слова Херты издание Racer.

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