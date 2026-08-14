Экс-глава «Хонды» верит, что «Астон Мартин» будет регулярно выходить в Q3 в квалификации

Бывший глава автоспортивного подразделения «Хонды» Ясуаке Асаки считает, что последние обновления «Астон Мартин» позволят команде постепенно приблизиться к лидерам средней группы.

«Я считаю, что сейчас мы находимся на этапе, когда оценивается то, насколько быстро удастся вернуться туда, где они были раньше. Думаю, для «Хонды» было бы отличным результатом, если обновление силовой установки позволит ей стабильно бороться в средней группе. Обновления шасси значительно повысили конкурентоспособность, и на Гран-при Венгрии Фернандо Алонсо впервые в этом сезоне вышел во второй сегмент квалификации. Учитывая, что им удалось добиться этого без обновления силовой установки, надеюсь, теперь они смогут выйти на уровень, который позволит бороться за места в первой десятке.

Обновлённое шасси только недавно появилось на машине, и я ожидаю, что с этого момента процесс его оптимизации будет быстро продвигаться. В конечном счёте неудивительно будет увидеть «Астон Мартин» среди постоянных участников третьего сегмента квалификации. «Хонда» один раз допустила ошибку в процессе развития силовой установки в этом сезоне, но я совершенно не сомневаюсь в способностях молодых инженеров. Вместе с «Ред Булл» они выиграли множество титулов, а в 2023 году установили беспрецедентный рекорд, одержав 21 победу в 22 гонках.

Я верю, что в конечном счёте они вместе с «Астон Мартин» будут бороться за чемпионский титул, поэтому сейчас мне хотелось бы увидеть, как они проявят чувство срочности в работе над развитием силовой установки», — приводит слова Асаки F1oversteer.