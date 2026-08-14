Источник: Саудовская Аравия заморозила спонсорство «Астон Мартин» на 2027 год

Автор издания Business/book GP, посвящённого экономической составляющей Формулы-1, Марк Лимаше сообщил, что Саудовская Аравия приостановила реализацию планов по расширению спонсорской поддержки «Астон Мартин» в Формуле-1 на сезон-2027.

«Я слышал, что Саудовская Аравия после нескольких месяцев переговоров заморозила спонсорство команды «Астон Мартин» в Формуле-1 на 2027 год. Эр-Рияд должен был увеличить объём спонсорской поддержки со стороны Aramco и привлечь третьего спонсора в портфель команды, однако война в Иране задерживает реализацию этого проекта», — написал Лимаше на своей странице в социальной сети X.

Saudi Aramco — национальная нефтяная компания Саудовской Аравии. В конце 2023 компания продлила многолетний контракт и стала эксклюзивным титульным партнёром британской команды. По оценкам из открытых источников, сумма соглашения оценивается в $ 75-95 млн.