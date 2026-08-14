«Действительно странно». Лоусон — о статусе опытного пилота в «Рейсинг Буллз»

Пилот «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон признался, что ему непривычно воспринимать себя в качестве более опытного гонщика команды, хотя в Формуле-1 он находится уже несколько лет. В текущем сезоне напарником новозеландца является единственный новичок этого года Арвид Линдблад.

«Это действительно странно. Я пришёл в Формулу-1 очень необычным для большинства людей способом. Сначала я был резервным пилотом и заменял других гонщиков на нескольких гонках. Я занимался этим примерно два сезона, прежде чем получил свой первый полноценный шанс. Так что мой путь в Ф-1 отличается от пути большинства других пилотов, и в итоге я нахожусь в этом чемпионате уже довольно давно. Поэтому я совершенно не чувствую себя очень опытным, но, думаю, со стороны меня, возможно, воспринимают именно так.

Я особо об этом не думаю. Я просто сосредоточен на себе и стараюсь выжать из машины максимум. Думаю, если я хорошо справляюсь с этой задачей, это помогает команде. Я не зацикливаюсь на том, что, возможно, мне нужно стать лидером или делать что-то в этом роде», — приводит слова Лоусона портал PlsnetF1.