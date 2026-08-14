В ФИА признали, что система доработки двигателей имеет слабые места

Директор ФИА по одноместным машинам Николас Томбасис признал, что действующая система ADUO в Формуле-1 может потребовать доработки в ближайшие годы, хотя подчеркнул, что федерация уверена в точности своих измерений.

«Всё это вызывает такую чувствительность, потому что все очень конкурентоспособны и сосредоточены на своём положении относительно соперников. Поэтому да, это стало серьёзным вызовом. Я считаю, что наши измерения доказали свою высокую точность. При этом разве всё сработало идеально? Нет, потому что люди, очевидно, недовольны и так далее. Нужно ли нам подумать об улучшениях в будущем? Да, я бы сказал, что нужно.

Что ж, я не думаю, что вам было бы выгодно постоянно работать ниже [максимальной мощности] только ради того, чтобы получать больше возможностей, потому что тогда какой смысл в этих возможностях, если в конечном счёте они не позволяют вам оказаться впереди?

Я думаю, система работает так, как её изначально спроектировали, но я действительно считаю, что у неё есть определённые слабые места, которые нам необходимо устранить в будущем. Кроме того, чтобы сделать её менее трудоёмкой и менее спорной, нам нужно предпринять определённые шаги для её совершенствования в будущем», — приводит слова Томбасиса Motorsport.