15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Новая трасса Indycar в Канаде оказалась не готова к началу уикенда

Новая трасса Indycar в Канаде оказалась не готова к началу уикенда
Комментарии

Первая тренировочная сессия этапа Ontario Honda Dealers Indy at Markham IndyCar в Маркеме, Канада, начнётся позже запланированного времени из-за продолжающихся работ по подготовке трассы. Гонка проводится впервые на этом уличном треке.

Заезд должен был начаться в 23:00 по московскому времени, однако организаторы не успели завершить необходимые работы. В результате IndyCar перенесла тренировку на 1:00. Сессия продлится до 2:30. За несколько часов до официального начала заезда на трассе находилась строительная техника, также специалисты проводили работы по установке защитных барьеров.

Перед объявлением о переносе команды получили указание оставаться у своих грузовиков и ждать дальнейших инструкций.

«После того как промоутер завершит подготовку трассы, а IndyCar признает её безопасной и пригодной для проведения соревнований, начнётся первая сессия уикенда на трассе», — сообщается в официальном заявлении серии.

Материалы по теме
В IndyCar опубликовали первую часть календаря на 2027 год