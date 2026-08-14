Новая трасса Indycar в Канаде оказалась не готова к началу уикенда

Первая тренировочная сессия этапа Ontario Honda Dealers Indy at Markham IndyCar в Маркеме, Канада, начнётся позже запланированного времени из-за продолжающихся работ по подготовке трассы. Гонка проводится впервые на этом уличном треке.

Заезд должен был начаться в 23:00 по московскому времени, однако организаторы не успели завершить необходимые работы. В результате IndyCar перенесла тренировку на 1:00. Сессия продлится до 2:30. За несколько часов до официального начала заезда на трассе находилась строительная техника, также специалисты проводили работы по установке защитных барьеров.

Перед объявлением о переносе команды получили указание оставаться у своих грузовиков и ждать дальнейших инструкций.

«После того как промоутер завершит подготовку трассы, а IndyCar признает её безопасной и пригодной для проведения соревнований, начнётся первая сессия уикенда на трассе», — сообщается в официальном заявлении серии.