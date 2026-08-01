Бортолето: я буду выступать за «Ауди» в следующем году, и не только

Пилот «Ауди» Габриэл Бортолето заверил, что продолжит выступать за команду в ближайшие годы, несмотря на слухи о возможных изменениях в составах команд Формулы-1.

«Насколько я могу об этом говорить, поскольку это конфиденциальная информация, скажем так, никаких таких пунктов нет. У меня долгосрочный контракт с «Ауди». Я буду выступать за «Ауди» в следующем году, и не только в следующем году, но и в последующие годы».

Я с самого начала всегда говорил, что это долгосрочный проект. Маттиа [Бинотто] постоянно говорит о планах вплоть до 2030 года. Поэтому давайте сформулируем это именно так», — приводит слова Бортолето бразильская редакция издания Motorsport.