«В Формуле-1 будет проще». Херта назвал главную сложность своего дебютного сезона в Ф-2

Пилот «Кадиллака» Колтон Херта признался, что главной сложностью в его дебютном сезоне в Формуле-2 стала работа с шинами «Пирелли».

«Я бы сказал, что главная сложность — шины. Особенно «Пирелли», если начинать с холодных шин, без использования грелок. Это довольно специфичная особенность. Если что-то и даёт мне преимущество в будущем, то это то, что в Формуле-1 будет проще, потому что с грелками всё сводится к поддержанию температуры, а не к тому, чтобы разогреть шины с каких-нибудь 30-40 градусов до рабочей температуры. Так что, если посмотреть с этой стороны, это немного упрощает задачу. Хорошо, что сейчас я могу полностью сосредоточиться на этом аспекте, потому что, когда ты переходишь в Формулу-1, именно эта часть становится проще», — приводит слова Херты Racer.