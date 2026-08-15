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Ferrari представила уникальный спорткар на базе SF90 Stradale

Ferrari представила уникальный спорткар на базе SF90 Stradale
Ferrari CZ26
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В рамках Автомобильной недели в Монтерее компания Ferrari представила уникальный автомобиль CZ26, созданный по индивидуальному заказу клиента из США в рамках программы особых проектов.

Ferrari CZ26

Ferrari CZ26

Фото: Ferrari

За дизайн автомобиля отвечал глава студии дизайна Ferrari Флавио Манцони, а за основу взят гибридный спорткар SF90 Stradale. Автомобиль сохранил силовую установку с четырёхлитровым ДВС с двойным турбонаддувом в основе и суммарной отдачей в 1000 л. с.

Ferrari CZ26

Ferrari CZ26

Фото: Ferrari

До 100 км/ч Ferrari CZ26 разгоняется за 2,5 секунды, а за 6,7 секунды способна достичь скорости в 200 км/ч. Максимальная скорость автомобиля — 328 км/ч. На торможение со 100 км/ч до полной остановки автомобилю требуется менее 29,5 метра.

Ferrari CZ26

Ferrari CZ26

Фото: Ferrari

При этом дизайн автомобиля был полностью переработан по требованию заказчика и выполнен в эстетике итальянского индустриального дизайна 1970-х годов. Инженеры также переработали аэродинамику и систему охлаждения автомобиля. Стоимость проекта не раскрывается.

Интерьер Ferrari CZ26

Интерьер Ferrari CZ26

Фото: Ferrari

Отметим, в октябре прошлого года Ferrari представила другой уникальный автомобиль от Флавио Манцони — SC40 на базе 296 GTB.

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