Тото Вольф рассказал, кто сыграл ключевую роль в прогрессе Андреа Кими Антонелли

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф назвал гоночного инженера Питера Боннингтона ключевой фигурой в прогрессе пилота команды Андреа Кими Антонелли, отметив его спокойствие и опыт работы с Михаэлем Шумахером и Льюисом Хэмилтоном.

«Боно — инженер, который ближе всех к нему. Вся подготовка и разбор полётов проходят именно с Боно. Он очень спокойный и уравновешенный специалист, эта черта определённо передалась Кими — ни у одного, ни у другого нет бурных эмоций.

Если что‑то идёт не так — никакой паники. Если всё складывается удачно — никакого излишнего восторга. В этом весь Боно, и это, безусловно, большое преимущество. Он работал с лучшими — с Михаэлем Шумахером, с Льюисом Хэмилтоном — и многое у них перенял.

Теперь уже нет никакого «истязания». В прошлом году были и давление, и переживания, и моменты, когда было непонятно, как выкарабкаться из сложной ситуации. Сейчас ничего подобного нет. И дело не только в победах. Даже когда Джордж [Расселл] выиграл в Мельбурне, никакой проблемы не возникло. Не могу это как‑то особо объяснить. Никакой волшебной таблетки тут нет. Можно долго рассуждать, насколько важна команда и всё такое, но… не знаю. Просто Кими стал другим человеком по сравнению с прошлым годом. Думаю, всё дело в том, как он теперь воспринимает информацию, факты и обратную связь», — приводит слова Вольфа издание RacingNews365.