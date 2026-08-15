«Уильямс» может объявить о продлении контракта с Сайнсом на следующей неделе — Marca

Испанский пилот «Уильямса» Карлос Сайнс сосредоточен на переговорах с британской командой о продлении контракта на сезон-2027. По информации Marca, стороны продолжают обсуждать условия соглашения, а объявление о договорённости может состояться уже в ближайшие дни.

Как сообщает источник, представители испанца в настоящий момент рассматривают исключительно вариант с продлением сотрудничества с «Уильямсом». При этом предполагается, что Сайнс хотел бы заключить соглашение только на один сезон.

Ранее появлялась информация, что испанец может запросить около $ 30 млн за сезон-2027, однако Marca считает эту сумму завышенной. При этом новое соглашение, вероятно, будет предусматривать повышение зарплаты относительно нынешней (около $ 13 млн).

Объявление о продлении контракта может состояться уже после 17 августа. Ожидается, что стороны постараются завершить переговоры до начала гоночного уикенда в Зандворте, который пройдёт 21-23 августа.