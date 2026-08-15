Деймон Хилл считает, что влияние Михаэля Шумахера на Ф-1 обусловило его уход из «Уильямса»

Чемпион Формулы-1 1996 года Деймон Хилл заявил, что его уход из «Уильямса» был связан с ростом влияния Михаэля Шумахера и переходом немецкого рынка в центр внимания Ф-1.

«Думаю, в 1995 году руководители «Уильямса» — Фрэнк Уильямс и Патрик Хэд — проанализировали ситуацию и пришли к выводу, что нужно думать о будущем команды. Со временем я понял, что в Формуле‑1 наметился сдвиг в сторону Германии, во многом из‑за Михаэля Шумахера.

Рынок активно развивался, в том числе за счёт больших инвестиций в телевещание, и Германия становилась всё важнее. Поэтому наличие немецкого гонщика имело большое значение для маркетинга Формулы‑1. При этом о [Хайнц-Харальде] Френтцене говорили как о пилоте, не уступающем Шумахеру, по крайней мере, когда тот выступал в спорткарах. Видимо, в «Уильямсе» видели в Френтцене часть своей стратегии на будущее, а заодно и потенциальное партнёрство с BMW, которое в итоге действительно состоялось.

Когда Фрэнк сообщил мне, что команда собирается со мной расстаться, он сказал: «Я должен думать о будущем команды». Это