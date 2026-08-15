«Понимали, что находятся в дерьме». Штайнер похвалил «Астон Мартин» за пакет обновлений

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер похвалил «Астон Мартин» за смелость в подходе к обновлениям и отметил, что команда правильно поступила, отказавшись от мелких новинок и дождавшись крупного пакета, который принёс результат на Гран-при Венгрии.

«Думаю, ещё несколько гонок назад они заслуживали бы оценку F, потому что отставали от «Кадиллака» на две секунды. Сейчас я бы поставил им D+. Они поступили правильно, понимали, что находятся в дерьме, привезли в одной из гонок новое переднее антикрыло или более лёгкий на 50 граммов рычаг подвески, что не сделало бы их лучше.

Они справедливо сказали: «Мы не будем привозить небольшие обновления, они нам не помогут. Какое-то время мы будем медленными, но работаем над машиной спецификации B». И это сработало — они вернулись гораздо более сильной командой. Пока не знаем, насколько они действительно конкурентоспособны, по крайней мере, сейчас они довольно уверенно опередили «Кадиллак».

Я бы поставил им D+ просто за смелость поступить именно так. Люди всегда любят говорить: «Мы привезём обновления и поедем