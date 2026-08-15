В IndyCar разочарованы, что новая трасса в Маркхэме не готова к уикенду

Президент IndyCar Дуг Боулз заявил, что серия «невероятно разочарована» тем, что промоутеры новой трассы в Маркхэме (Онтарио, Канада) не успели завершить строительство к началу гоночного уикенда.

«В IndyCar крайне разочарованы тем, что промоутер не смог завершить строительство трассы в срок, несмотря на существенную поддержку со стороны нашей команды на месте.

Онтарио всегда был великолепным рынком для нашего вида спорта, количество зрителей, пришедших сегодня, яркое тому подтверждение. Новые мероприятия нередко сопряжены с логистическими сложностями, поэтому мы разделяем разочарование наших преданных болельщиков и приносим свои извинения.

Мы уверены, когда мы наконец выйдем на трассу, она произведёт потрясающее впечатление. Хотим поблагодарить город Маркхэм за серьёзную поддержку: благодаря ей у IndyCar появится трасса — быстрая, технически интересная и способная подарить зрителям отличное шоу в воскресенье», — приводит слова Боулза пресс-служба серии.