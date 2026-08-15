«Фред держит всё под контролем». Леклер доверяет Вассёру в вопросах потолка расходов

Пилот «Феррари» Шарль Леклер заявил, что полностью доверяет руководителю команды Фредерику Вассёру в вопросах управления потолком расходов, и не беспокоится об агрессивной стратегии обновлений, которую критикуют соперники.

«В этом вопросе я доверяю Фреду больше всего на свете. Конечно, команде предстоит проделать большую работу — нужно максимально ускорить производство и поддержать творческие идеи специалистов, чтобы выпускать обновления как можно быстрее и эффективнее. Уверен, Фред держит всё под контролем. Переживаю ли я? Нет, полностью доверяю Фреду и знаю, что он прекрасно понимает, что делает», — приводит слова Леклера издание RacingNews365.

«Феррари» привозит новинки на SF-26 практически на каждом этапе, в отличие от «Мерседеса», «Макларена» и «Ред Булл», которые сосредоточились на крупных пакетах. Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф выражал удивление темпами развития «Скудерии» и предположил, что команда скоро исчерпает бюджетный лимит.