Херта не уверен, остаются ли у него шансы на переход в Формулу-1 в 2027 году

Американский пилот Колтон Херта признался, что не знает, насколько реалистичен его переход в Формулу-1 в 2027 году и отметил, что пока никто из руководства «Кадиллака» не обсуждал с ним его будущее.

«О своих целях скажу прямо: хочу попасть в Формулу 1 и как можно быстрее. Пока никто ничего мне не обещал, так что даже не знаю, насколько это реально. Главное сейчас — лучше чувствовать машину: понимать, чего она «хочет», что ей нужно и как её правильнее пилотировать. У каждой машины свои нюансы, именно из этих мелочей в итоге складывается результат. Раньше во многом действовал наугад и пытался разобраться прямо по ходу дела. А когда знаешь чуть больше о том, как машина себя ведёт, сразу становится спокойнее и увереннее за рулём.

Когда сессия длится всего час, время будто сжимается: сидишь в кокпите и кажется, что пролетело всего пять минут. А как только вылезаешь, сразу в голове мелькает: «Вот тут надо было иначе» или «Здесь стоило сделать по‑другому». Думаю, любой пилот скажет: дай ему второй шанс прямо сейчас и он всё сделает лучше. В моём случае ещё один подход точно дал бы серьёзный прогресс», — приводит слова Херты издание Motorsport-Total.