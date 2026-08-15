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«Нынешний останется навсегда». Штайнер исключил свою кандидатуру на пост президента ФИА

«Нынешний останется навсегда». Штайнер исключил свою кандидатуру на пост президента ФИА
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Бывший руководитель команды «Хаас» Гюнтер Штайнер прокомментировал возможность своего назначения на пост президента Международной автомобильной федерации (ФИА).

«Думаю, нынешний президент останется на своём посту навсегда, так что у меня всё равно нет шансов, даже если бы я хотел. И, честно говоря, вполне доволен тем, что не стану следующим президентом ФИА. Не думаю, что из меня получился бы хороший глава федерации», — сказал Штайнер в подкасте Up to Speed.

Штайнер возглавлял «Хаас» с момента основания команды в 2014 году до конца 2023 года. В 2026-м он стал генеральным директором и совладельцем команды MotoGP Tech3.

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