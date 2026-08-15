«Нынешний останется навсегда». Штайнер исключил свою кандидатуру на пост президента ФИА

Бывший руководитель команды «Хаас» Гюнтер Штайнер прокомментировал возможность своего назначения на пост президента Международной автомобильной федерации (ФИА).

«Думаю, нынешний президент останется на своём посту навсегда, так что у меня всё равно нет шансов, даже если бы я хотел. И, честно говоря, вполне доволен тем, что не стану следующим президентом ФИА. Не думаю, что из меня получился бы хороший глава федерации», — сказал Штайнер в подкасте Up to Speed.

Штайнер возглавлял «Хаас» с момента основания команды в 2014 году до конца 2023 года. В 2026-м он стал генеральным директором и совладельцем команды MotoGP Tech3.