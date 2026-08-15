Туррини: если бы Доменикали вернули в «Феррари» после смерти Маркьонне, дела были бы лучше

Известный итальянский журналист Лео Туррини заявил, что если бы после смерти Серджио Маркьонне в 2018 году «Феррари» вернула Стефано Доменикали на пост президента и генерального директора, дела команды сложились бы значительно лучше.

«Что касается «Феррари», Доменикали внёс большой вклад в «золотую эпоху» «Гарцующего жеребца». Будучи руководителем команды в Маранелло, он стал последним, кто привёл «Скудерию» к титулу в Кубке конструкторов (2008 год) и боролся за три чемпионских титула в личном зачёте (2008, 2010, 2012), ведя борьбу до последнего этапа чемпионата. Если не ошибаюсь, в сумме команда уступила всего семь очков.

Но после этого сменилось целое поколение, с тех пор уже не было пилота «Феррари», который до последнего Гран‑при претендовал бы на титул чемпиона мира. При этом фанаты [Фредерика] Вассёра (а до него — [Маттиа] Бинотто и [Маурицио] Арривабене) по этому поводу пре