Менее чем за месяц до Гран-при Испании на «Мадринге» установили трибуны

На трассе «Мадринг» в Мадриде, где с 11 по 13 сентября пройдёт Гран-при Испании Формулы-1, завершается строительство трибун и инфраструктуры.

Поворот «Ла Монументаль» (La Monumental), расположенный в северной части трассы в районе Вальдебебас, станет главной достопримечательностью нового автодрома. Его длина — 547 метров, угол наклона — 24%, вместимость — более 50 тыс. зрителей.

В середине августа «Ла Монументаль» стал одной из главных смотровых площадок Мадрида для наблюдения за солнечным затмением, которое прошло ровно за месяц до Гран-при. Поворот оказался прямо под траекторией полного затмения, что сделало его уникальной точкой для наблюдения за явлением.