Джейми Чедвик объяснила, чем Хаджар полезен «Ред Булл» в роли напарника Ферстаппена

Трёхкратная чемпионка W Series Джейми Чедвик заявила, что Исак Хаджар приносит «Ред Булл» большую пользу благодаря своей близости к Максу Ферстаппену в квалификации и способности давать команде репрезентативные данные для развития болида.

«Думаю, для Макса очень ценно иметь такого напарника, как Исак: он может чуть лучше использовать данные и изменения в настройках. Это полезно не только для самого Макса, но прежде всего для всей команды. Вместе они могут задавать такое направление работы, чтобы получать по-настоящему репрезентативные данные.

Машины в этом сезоне сильно отличаются, и это позволило Исаку быть ближе к уровню Макса, при этом у него, безусловно, невероятный талант. На мой взгляд, Лиаму Лоусону и Серхио Пересу было куда сложнее соперничать с Максом на болидах предыдущего поколения», — приводит слова Чедвик издание RacingNews365.