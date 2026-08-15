«Серии не стоило бы с этим сталкиваться». Бакстон — о задержке гонки IndyCar

Комментатор IndyCar Уилл Бакстон заявил, что чувствует себя «ужасно» из-за переноса пятничных сессий на трассе в Маркхэме (Онтарио, Канада), и назвал этот день «глубоко разочаровывающим».

«День получился крайне разочаровывающим и досадным. Очень жаль всех болельщиков, которые приехали на гонку. IndyCar просто не могла выпустить пилотов на трассу, пока не будут надёжно закреплены отбойники из шин и не будет гарантирована безопасность всех участников. Это единственно верное решение, хотя серии вообще не стоило бы с этим сталкиваться.

Трасса в Маркхэме отличная: конфигурация потрясающая, покрытие полностью обновлено, всё готово к заездам, и пилоты с нетерпением ждут возможности выехать на трек. Задержка связана только с тем, что отбойники пока не соответствуют требуемым стандартам», — написал Бакстон в социальной сети Х.