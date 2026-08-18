Спортивный директор ГП Нидерландов ответил, есть ли шанс на возвращение этапа в Ф-1

Спортивный директор Гран-при Нидерландов Ян Ламмерс заявил, что этап в Зандворте не вернётся в календарь Формулы-1 в ближайшее время, поскольку на место претендуют ещё 10-15 трасс.

«Пожалуй, потребуется 10 лет, чтобы осознать, чего достиг Гран-при Нидерландов. Прямо сейчас это стало почти привычным делом: «А, у нас снова Гран-при Нидерландов». Через 10 лет мы подумаем: чёрт возьми, мы действительно создали нечто прекрасное. Возвращение? Никогда не говори «никогда». После 1985 года мы тоже думали, что такое никогда не повторится.

Конечно, шанс есть, но не в ближайшем будущем. Нужно оставаться реалистами. Автодром есть, он соответствует стандартам. Не стоит забегать вперёд. Сейчас ничего не планируется, ничего не готовится заранее. В списке ожидания ещё 10-15 гонок, которые хотят попасть в календарь», — приводит слова Ламмерса F1Maximaal.