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Алекс Албон продлил контракт с «Уильямсом» на сезон-2027

Алекс Албон продлил контракт с «Уильямсом» на сезон-2027
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Команда «Уильямс» официально объявила о продлении контракта с тайско-британским пилотом Алексом Албоном на сезон-2027. Об этом сообщает пресс-служба «Уильямса».

30-летний гонщик выступает за «Уильямс» с 2022 года, став ключевой фигурой в преобразовании команды. В прошлом сезоне он набрал 73 очка и занял восьмое место в личном зачёте.

«С момента моего прихода в «Атлассиан Уильямс» в 2022 году преобразования, которые произошла в команде, трудно описать словами. Один трудный год не отражает всей картины, и это лишь придаёт мне больше мотивации продолжать строить и двигаться вперёд вместе с командой и нашими болельщиками, чтобы добиться великих вещей. Наша история ещё не закончена, поэтому сейчас я полностью сосредоточен на том, чтобы сделать всё возможное для возвращения команды наверх», — приводит слова Албона пресс-служба команды.

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Источник: Алекс Албон ведёт переговоры с «Уильямсом» о новом контракте