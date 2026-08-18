RacingNews365: зарплата Сайнса будет намного превышать ту, что можно ожидать от «Уильямса»

Зарплата гонщика «Уильямса» испанца Карлоса Сайнса-младшего значительно увеличится, если он примет решение продлить контракт с командой, сообщает издание RacingNews365. Точные цифры не называются.

Напомним, ранее издание Marca сообщило, что анонс нового соглашения Сайнса ожидается на этой неделе, до начала Гран-при Нидерландов. По информации ресурса, нынешняя зарплата испанца составляет около $ 13 млн.

После 11 из 22 этапов Сайнс занимает 15-е место в личном зачёте пилотов. Его напарник британец Алекс Албон – 16-й.

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