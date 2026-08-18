Лоран Мекис рассказал о трудностях в работе над болидом в сезоне-2025

Глава «Ред Булл» Лоран Мекис прокомментировал решение команды продолжить активную работу над болидом в сезоне-2025, несмотря на подготовку к новому регламенту.

«Тот год был полон взлётов и падений. Не буду врать, стать частью этой команды – невероятная привилегия для меня. Если я правильно помню первые несколько недель, когда только присоединился к команде в прошлом году, я старался как можно быстрее познакомиться со всеми этими потрясающими сотрудниками, с теми, кто работал над шасси, с теми, кто работал над силовой установкой.

Мы совершили серьёзный рывок, чтобы изменить ситуацию после сложного начала сезона в 2025-м. Я очень хорошо помню, что Пьер [Ваше, технический директор] и команда не захотели сдаваться, они не приняли отставание в темпе. У них были все причины, чтобы оставить тот проект в прошлом и переключиться на работу над болидом 2026 года в связи с новым регламентом и мотором.

У команды ещё и новый руководитель. Были все причины, чтобы сказать: «Знаете что, эта машина не работает. Разберёмся с болидом для следующего года». Но никто этого не захотел. И медленно, но верно команда нашла возможность улучшить болид, привезла обновления, нашла новый подход. Вместе с магией Макса [Ферстаппена] ей удалось вернуться в борьбу за титул», — приводит слова Мекиса портал RacingNews365.