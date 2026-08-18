Руководитель «Уильямса» Ваулз высказался о продлении контракта с Албоном

Руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз прокомментировал продление контракта с тайско-британским пилотом Алексом Албоном на сезон-2027, отметив, что гонщик был лидером трансформации команды с первого дня.

«Я очень рад, что Алекс и «Атлассиан Уильямс» продолжают наш невероятный путь вместе. Алекс был лидером этого проекта трансформации с первого дня, и у нас осталось много незавершённых дел, которые мы полны решимости выполнить. Алекс — один из лучших гонщиков на стартовой решётке и знает лучше, чем кто-либо, какие огромные улучшения мы сделали в последние годы. Продление с ним контракта показывает веру, которую мы оба испытываем в направление, в котором движемся», — приводит слова Ваулза пресс-служба «Уильямса».