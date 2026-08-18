18 августа в NASCAR объявили Днём Кайла Буша в память о двукратном чемпионе

NASCAR и представители гоночной индустрии сегодня, 18 августа, проводят специальную акцию в память о двукратном чемпионе серии Кайле Буше, скончавшемся в мае 2026 года. Дата 18.08 (8/18) выбрана неслучайно: она отсылает к номерам машин №8 и №18, под которыми Буш выступал за Richard Childress Racing и Joe Gibbs Racing.

В течение дня гонщики, члены команд, владельцы коллективов и представители компаний делятся воспоминаниями о Буше в социальных сетях и других медиа. Для акции используются хештеги #ForeverRowdy и #KyleBuschDay.

«Думаю, это отличный способ почтить его память и показать, что он по-прежнему остаётся в центре нашего внимания. Он оказал огромное влияние на всю индустрию. Я рад, что эта инициатива появилась, и знаю, что она будет продолжаться долгие годы и станет тем, что мы всегда будем ценить», — приводит слова пилота Joe Gibbs Racing Кристофера Белла издание Jayski's Silly Season Site.

Бушу было 41 год. Он умер 21 мая от осложнений, вызванных тяжёлой бактериальной пневмонией и сепсисом. За карьеру американец одержал 234 победы в трёх главных национальных сериях NASCAR — это абсолютный рекорд. В Кубковой серии на его счету 63 победы, что ставит его на девятое место в истории.

Буш дважды становился чемпионом NASCAR Cup Series — в 2015 и 2019 годах. Кроме того, он является рекордсменом по количеству побед в серии, которая сейчас называется NASCAR O’Reilly Auto Parts Series: на его счету 102 победы. В NASCAR CRAFTSMAN Truck Series Буш выиграл 69 гонок — также лучший результат в истории.

Буш также оставил заметный след за пределами трассы. Вместе с супругой Самантой он основал фонд Bundle of Joy Fund, который помогает людям и парам получать доступ к лечению бесплодия. Гонщик открыто рассказывал о собственном опыте