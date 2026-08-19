Вассёр — о командной тактике: возможно, придётся принять непопулярные меры

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр заявил, что семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон и его напарник Шарль Леклер должны учитывать интересы команды в борьбе за чемпионские титулы.

«Льюис и Шарль должны сейчас проявлять ещё больше уважения и вести себя корректно. Теперь речь уже не о личных амбициях. Речь идёт о «Феррари». Поэтому нам, возможно, придётся принять и некоторые непопулярные меры!» — приводит слова Вассёра портал Blick.

Напомним, в Нидерланды Хэмилтон и Леклер вернутся на второй и четвёртой позиции в личном зачетё. У британца на счету 169 очков, у монегаска — 138. Возглавляет турнирную таблицу пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли с 219 баллами.