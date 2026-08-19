Чемпионат России SMP Formula 4 проведёт лето этапом в Нижнем Новгороде

В финальные выходные этого лета, 29 и 30 августа, участники формульной серии страны проведут четвёртый этап сезона-2026 на трассе NRing в Нижнем Новгороде. Для команды ITECO Racing этот этап станет домашним.

О том, сколь равной и непредсказуемой в этом году получается борьба юных звёзд Формулы-4, красноречиво говорит один простой факт: победителями трёх первых этапов стали три пилота из трёх разных команд. В списке триумфаторов – Иван Пигаев (Нижний Новгород, ITECO Racing), Платон Костин (Москва, «Илья Муромец»), Владимир Верхоланцев (Пермь, Formula K Russia).

Фото: Пресс-служба СМП Ф4

Сильнейшего определят четыре гонки на техничной трассе близ города Богородска – на 2850 метров дистанции здесь приходится сразу 12 поворотов, потому обгоны станут непростой задачей. Прежде асфальт NRing славился своими кочками, но недавняя смена покрытия сделала его гораздо более ровным.

Разумеется, на грядущем этапе особое внимание будет приковано к ITECO Racing – единственной команде SMP F4, которая представляет Нижегородскую область. В её составе сезон-2026 проводят четверо гонщиков, однако двое из них не смогут приехать на NRing: у Максима Орлова и Тимура Шагалиева на те же даты запланированы международные соревнования. Кто их заменит – одна из интриг предстоящего этапа. Благодаря выступлениям в картинге у ITECO Racing длинная «скамейка запасных», так что болельщикам стоит готовиться к знакомству сразу с двумя дебютантами SMP F4.

Фото: Пресс-служба СМП Ф4

Помимо новых имён в протоколах, всех гостей этапа ждёт насыщенная программа, которая позволит получать позитивные эмоции по ходу каждого дня.

«За три прошедших этапа мы отчётливо увидели, чем сезон-2026 отличается от прошлогоднего. Это и омоложение состава участников, и гораздо более зрелищные и непредсказуемые гонки. Но всё же на первое место я бы поставил отзывы болельщиков. Те, кто приезжает на этапы, получают море впечатлений не только от самих гонок, но и от множества разнообразных активностей.

Программа для гостей нижегородского этапа включает автограф-сессии, прогулки по стартовой решётке и экскурсии по паддоку, возможность отдохнуть в клубном кафе и пополнить свою коллекцию гоночной атрибутики», — приводит слова промоутера SMP F4, главы «Академии СМП» и