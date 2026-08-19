«Не просто пилот, он лицо команды». Марко — о будущем Ферстаппена в «Ред Булл»

Бывший советник «Ред Булл» Хельмут Марко выступил за продолжение сотрудничества команды с четырёхкратным чемпионом Формулы-1 Максом Ферстаппеном.

«Для обеих сторон было бы лучше продолжить сотрудничество. Думаю, сейчас всё движется в правильном направлении. Было бы хорошо, если бы об этом сообщили в ближайшее время. Макс — это не просто пилот, он лицо команды», — приводит слова Марко немецкое издание Eurosport.

После последнего Гран-при Венгрии в Кубке конструкторов лидирует немецкий коллектив «Мерседес», на счету которого 379 очков. В личном зачёте на первом месте располагается пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли — 219 очков. «Ред Булл» — четвёртый со 177 очками. Макс Ферстаппен занимает шестое место в личном зачёте (109 баллов).