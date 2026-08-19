Карлос Сайнс подписал с «Уильямсом» многолетний контракт

Испанский пилот команды «Уильямс» Карлос Сайнс подписал новый контракт с командой. Точный срок соглашения не уточняется, пресс-служба сообщает, что он является «многолетним».

«Я рад объявить о продолжении своего пути вместе с семьёй «Уильямса». Я действительно верю в людей, которые составляют эту команду, как на базе, так и на трассах, а также в инвестиции и огромную работу, которая ведётся за кулисами. У нас есть всё необходимое, чтобы вместе изменить ситуацию. Я так же предан этой команде, как и в первый день, и хочу помочь вернуть «Уильямс» туда, где ему и место. Я с нетерпением жду возможности создать вместе с командой новые воспоминания», — приводит слова Сайнса пресс-служба команды.

Ранее «Уильямс» подписал контракт с напарником Сайнса Алексом Албоном.