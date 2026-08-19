«Он лидер команды». Ваулз прокомментировал подписание нового контракта с Сайнсом

Руководитель «Уильямс» Джеймс Ваулз высоко оценил вклад Карлоса Сайнса в развитие команды после продления контракта с испанским пилотом.

«С самого момента его прихода талант Карлоса за рулём и его преданность работе на базе стали чрезвычайно ценными для этого проекта. Он изо дня в день работает с инженерами, чтобы находить каждую миллисекунду. Он лидер этой команды, и я рад, что он видит потенциал нашего проекта по мере того, как мы продолжаем его развивать.

Выделяются не только его гоночное мастерство и скорость, но и работа за кулисами в стремлении добиться максимальной производительности. Карлос разделяет наши убеждения и амбиции в „Атлассиан Уильямс“ и каждый день работает над их воплощением. Вместе с Алексом у нас, на мой взгляд, один из сильнейших составов на стартовой решётке, а сама команда способна совместными усилиями бороться за каждую долю доступной производительности», — приводит слова Ваулза пресс-служба команды.