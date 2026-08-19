Президент Ассоциации гонщиков Ф-1 оценил будущее Ферстаппена в Формуле-1

Президент Ассоциации гонщиков Формулы-1 (GPDA) Алекс Вурц считает, что четырёхкратный чемпион из «Ред Булл» Макс Ферстаппен, несмотря на сомнения относительно своего будущего в Формуле-1, скорее всего, продолжит выступать в «Королевских гонках».

«Ферстаппен? Когда один из главных героев последних лет ставит под сомнение своё будущее, возникают вопросы. Только он сам может дать на них ответы. Думаю, даже он не до конца понимает, куда нас приведёт будущее. Но предполагаю, что он останется в Формуле-1. В конце концов, именно здесь у нас самые быстрые и самые красивые машины. При этом мы можем видеть, что регламент совершенствуется и движется в направлении, которого он хочет. Я понимаю его разочарование. Возможно, регламент изменили слишком сильно и слишком быстро», — приводит слова Вурца издание FormulaPassion.