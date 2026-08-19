Фото: Николаев и Мардеев из «КАМАЗ-мастер» приняли участие в гонках на лёгких кросс-карах

16 августа на грунтовой трассе «Алискино Моторспорт Арена» состоялся специальный зачет CROSS CAR в рамках 6-го этапа Первенства России по кроссу, в рамках которого в данной серии дебютировали сразу два пилота команды «КАМАЗ-мастер» — Эдуард Николаев и Айрат Мардеев, о чём сообщила пресс-служба команды.

Фото: Пресс-служба «КАМАЗ-мастер»

Эдуард и Айрат выступили на технике, произведённой в Татарстане, в Набережных Челнах.

Фото: Пресс-служба «КАМАЗ-мастер»

«Это мой дебют, моё первое участие в дисциплине автокросс. Нам дали возможность проехать на этих суперкарах, и я до сих пор под впечатлением: невероятная динамика, скорость, подвеска», — сказал Николаев пресс-службе «КАМАЗ-мастер» после заезда.

Фото: Пресс-служба «КАМАЗ-мастер»

«Очень радует, что такой автомобиль производится у нас в стране, в нашей республике, в нашем родном городе. Это хороший шаг для развития автоспорта, который позволяет большему количеству людей войти в этот вид спорта с меньшими затратами», — сказал Мардеев.