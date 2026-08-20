Два мотогонщика погибли во время квалификационных заездов Гран-при острова Мэн

Во время квалификационных заездов Гран-при острова Мэн погибли два гонщика — швейцарец Мауро Пончини и местный житель Сэм Нотон. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

29-летний Пончини из Каслано (Швейцария) разбился во вторник на первом круге второй квалификационной сессии на участке Cruickshanks. Он был опытным гонщиком в классах Supersport и Supertwin и участвовал в нескольких шоссейно-кольцевых гонках до своего дебюта на трассе Mountain Course в этом году.

37-летний Сэм Нотон с острова Мэн погиб в среду во время третьей квалификационной сессии на повороте Doran's Bend. Нотон дебютировал в Manx Grand Prix в 2025 году и регулярно участвовал в шоссейно-кольцевых гонках с 2020 года.

Организаторы выразили соболезнования семьям и близким погибших.