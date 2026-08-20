Макс Ферстаппен подписал новый контракт с «Ред Булл» до конца 2030 года

Четырёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен подписал новый контракт с «Ред Булл», рассчитанный до конца сезона-2030.

Таким образом, 28-летний нидерландец продолжит выступать за австрийскую команду как минимум до первого сезона следующего цикла технического регламента. Ферстаппен останется в составе «Ред Булл» на протяжении всего периода действия новых правил силовых установок, которые были введены в Формуле-1 в 2026 году.

Ранее действующий контракт Ферстаппена с «Ред Булл» был рассчитан до конца 2028 года, однако соглашение содержало возможность досрочного ухода пилота уже по итогам текущего сезона. В течение года неоднократно появлялись слухи о возможном переходе нидерландца в другую команду.