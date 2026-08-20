«Именно этого я всегда и хотел». Ферстаппен — о продлении контракта с «Ред Булл»

Четырёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен высказался о продлении контракта с «Ред Булл» до 2030 года, назвав команду второй семьёй и подчеркнув, что оставаться в коллективе, с которым связана вся его карьера, для него особенное событие.

«Я очень рад продлению контракта. У нас лучшие специалисты, и я с воодушевлением жду возможности продолжать работать со всеми вместе, чтобы снова вернуться на вершину. Это по‑прежнему наша главная цель, к ней мы все стремились и будем стремиться дальше. Хочу поблагодарить «Ред Булл», Лорана [Мекиса] и всех в Oracle Red Bull Racing за оказанное мне доверие.

Я всегда говорил: команда для меня как вторая семья, я чувствую себя здесь как дома. Я пришёл в команду с надеждой побеждать в гонках. То, чего мы добились вместе, это просто замечательно: мы пережили множество невероятных моментов и завоевали четыре чемпионских титула. Продолжать этот путь с той же командой, с которой я прошёл всю свою карьеру, по‑настоящему особенное событие, именно этого я всегда и хотел.

Также здорово, что уже больше года я работаю вместе с Лораном: я вижу, какой чёткий вектор развития он выстраивает для команды. Все в Милтон‑Кинсе верят в то, что мы создаём, и я с нетерпением жду следующей главы, чтобы бороться за новые победы и сражаться за чемпионские титулы, продолжая формировать будущее нашей команды.

Сделать это объявление во время последнего Гран‑при в Зандворте тоже очень значимый для меня момент. Надеюсь, мы сможем порадовать болельщиков и устроить особенный финал этой гонки», — приводит слова Макса пресс-служба команды.