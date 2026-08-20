«Мы ещё не закончили». Руководитель «Ред Булл» — о продлении Ферстаппена до 2030 года

Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекис прокомментировал продление контракта с четырёхкратным чемпионом Формулы-1 Максом Ферстаппеном до 2030 года, подчеркнув сложившиеся связь и доверие между командой и нидерландским пилотом

«То, что Макс продолжит выступать за нас и мы сохраним лучшего пилота на стартовой решётке, — фантастическая новость для всех в «Ред Булл», «Ред Булл Рейсинг», а также для Формулы-1 и автоспорта в целом.

Очень немногие партнёрства в спорте достигают того, чего добились Макс и эта команда. С самого начала Макс воплощал всё то, что делает «Ред Булл Рейсинг» особенной командой: бескомпромиссную конкурентоспособность, неустанную целеустремлённость и смелость бросать вызов общепринятым нормам. Его влияние на нашу команду и историю «Ред Булл» в автоспорте было преобразующим, и он сыграл ключевую роль во всём, чего нам удалось добиться вместе.

Решение продолжить наш совместный путь основано на доверии, которое Макс и команда выстраивали на протяжении многих лет, а также на уверенности Макса в наших людях, нашей культуре и нашем видении будущего. Эта связь, сформированная благодаря чемпионским успехам, напряжённым противостояниям и сложным моментам, с каждым годом становилась только крепче, превратившись в одну из величайших историй успеха в истории Формулы-1.

Но мы ещё не закончили. Нам предстоит выиграть ещё больше гонок, достичь новых рубежей и написать новые страницы истории. Вместе мы продолжим повышать планку с той же решимостью, которая привела нас на вершину автоспорта, и с ещё большей верой в то, чего мы способны достичь. Многое будет меняться по мере нашего движения вперёд, но наши амбиции остаются прежними — нас объединяют одно направление, одно видение и одна команда», — приводит слова Мекиса пресс-служба команды.