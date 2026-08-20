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Палмер назвал ошибки, из-за которых Хэмилтон и «Феррари» теряют очки

Палмер назвал ошибки, из-за которых Хэмилтон и «Феррари» теряют очки
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Бывший пилот Формулы-1 Джолион Палмер высоко оценил выступления Льюиса Хэмилтона в «Феррари», однако отметил, что британец и команда теряют слишком много очков из-за ненужных ошибок.

«Он великолепно пилотирует. Сам факт, что он зачастую едет наравне с Шарлем или даже быстрее него, показывает, насколько сильно он прибавил. Очень сложно сравнивать это с его лучшими годами в «Мерседесе»: уровень конкуренции совершенно другой, да и окружение совершенно другое.

Сейчас мы видим один из лучших периодов в его карьере, и именно поэтому так раздражают ненужные штрафы. Сейчас уровень его пилотирования исключительно высок. Он действительно адаптировался к этому регламенту и использует предоставившуюся ему возможность. Эти ошибки не связаны с мастерством. В этом и заключается вся глупость ситуации. Скорее речь идёт о недостатке концентрации, внимания или каких-то проблемах у него самого либо его гоночного инженера.

Они сами себя подвели. И если «Феррари» хочет выиграть этот чемпионат, им необходимо набирать максимум очков в каждой гонке, а в последних нескольких Гран-при им до этого было очень далеко», — приводит слова Палмера портал RacingNews365.

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